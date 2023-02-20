Блогерке назначили принудительное лечение из‑за обнаженного фото на фоне храма в Филях

В отношении Мотугиной возбудили уголовное дело из‑за обнаженной фотографии на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. На нем девушка без одежды, но в босоножках на каблуках стоит на фоне храма, писал ТАСС. Снимок был опубликован в инстаграме* девушки в августе 2021 года.