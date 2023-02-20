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Блогерке назначили принудительное лечение из‑за обнаженного фото на фоне храма в Филях

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:21

Блогерку Полину Моругину, известную под псевдонимом Полина Фейс, отправили на принудительное лечение. Так постановил Головинский районный суд Москвы, следует из карточки дела на сайте.

В итоге заседания накануне суд заявил: «Принудительные меры к невменяемым».

В отношении Мотугиной возбудили уголовное дело из‑за обнаженной фотографии на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. На нем девушка без одежды, но в босоножках на каблуках стоит на фоне храма, писал ТАСС. Снимок был опубликован в инстаграме* девушки в августе 2021 года.

«Как установила экспертиза, Моругина страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими. Она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, она опасна для общества и самой себя», — заявила прокурор на заседании суда, сообщает ТАСС.

При этом, по мнению стороны обвинения, наркозависимой девушка не является. Могутина заявляла, что особых целей в момент фотосъемки не преследовала.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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