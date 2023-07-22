Посмотрите трейлер аниме по «Рику и Морти». К зрителям обратился его режиссер Такаси Сано

Телеканал Adult Swim поделился дебютным трейлером аниме по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Всего в шоу будет 10 эпизодов.
В ролике показаны отрывки из грядущего сериала, созданного режиссером Такаси Сано (аниме «Башни бога»). В аниме будут адаптированы темы и события из оригинала, но это отдельный самостоятельный проект.
В конце трейлера к зрителям обращается Сано. «Что я пытался сделать в этих десяти эпизодах, так это взять все мои любимые части „Рика и Морти“ и сжать их, чтобы показать их суть, а затем добавить уникальный японский оттенок», — сказал он.
Дата выхода аниме по «Рику и Морти» не сообщается.
Продюсер «Рика и Морти» Стив Леви во время Comic-Con в Сан-Диего говорил, что седьмой сезон стартует «чертовски скоро», — все эпизоды уже готовы, релиз намечен на осень. Часть восьмого и девятого сезонов уже написаны. Ранее шоу продлили до десятого сезона.
Леви говорил о седьмом сезоне как о смеси отдельных эпизодов и «эпизодов по канону, в большей степени ориентированных на Рика, которые действительно нравятся фанатам».