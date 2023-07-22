Реклама
Новости

Посмотрите трейлер аниме по «Рику и Морти». К зрителям обратился его режиссер Такаси Сано

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:51

Телеканал Adult Swim поделился дебютным трейлером аниме по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Всего в шоу будет 10 эпизодов.

В ролике показаны отрывки из грядущего сериала, созданного режиссером Такаси Сано (аниме «Башни бога»). В аниме будут адаптированы темы и события из оригинала, но это отдельный самостоятельный проект.

В конце трейлера к зрителям обращается Сано. «Что я пытался сделать в этих десяти эпизодах, так это взять все мои любимые части „Рика и Морти“ и сжать их, чтобы показать их суть, а затем добавить уникальный японский оттенок», — сказал он.

Дата выхода аниме по «Рику и Морти» не сообщается.

Продюсер «Рика и Морти» Стив Леви во время Comic-Con в Сан-Диего говорил, что седьмой сезон стартует «чертовски скоро», — все эпизоды уже готовы, релиз намечен на осень. Часть восьмого и девятого сезонов уже написаны. Ранее шоу продлили до десятого сезона.

Леви говорил о седьмом сезоне как о смеси отдельных эпизодов и «эпизодов по канону, в большей степени ориентированных на Рика, которые действительно нравятся фанатам».

Подробности по теме
Непристойные предложения и срывы питчей: THR узнал, как Джастин Ройланд вел себя с коллегами
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»