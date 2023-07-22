Посмотрите трейлер аниме по «Рику и Морти». К зрителям обратился его режиссер Такаси Сано

В конце трейлера к зрителям обращается Сано. «Что я пытался сделать в этих десяти эпизодах, так это взять все мои любимые части „Рика и Морти“ и сжать их, чтобы показать их суть, а затем добавить уникальный японский оттенок», — сказал он.