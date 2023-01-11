Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится на восьмом сезоне

AMC решил закрыть сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» на восьмом сезоне. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителей телеканала.
Финальный сезон будет состоять из 12 эпизодов, которые разобьют на два блока. Премьера первых шести серий пройдет 14 мая, последние шесть выйдут в конце года.
Одновременно AMC назначил даты выхода трех спин-оффов: «Ходячие мертвецы: Мертвый город» («The Walking Dead: Dead City») дебютирует в июне, «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет позже в 2023-м, после релиза «Мертвого города», производство безымянного сериала про Рика и Мишонн начнется в этом году, а до экранов проект доберется в следующем.
Решение закрыть «Бойтесь ходячих мертвецов» было принято после завершения материнского сериала. Финал одиннадцатого и последнего сезона «Ходячих мертвецов» вышел в эфир в ноябре.