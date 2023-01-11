Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится на восьмом сезоне

Одновременно AMC назначил даты выхода трех спин-оффов: «Ходячие мертвецы: Мертвый город» («The Walking Dead: Dead City») дебютирует в июне, «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет позже в 2023-м, после релиза «Мертвого города», производство безымянного сериала про Рика и Мишонн начнется в этом году, а до экранов проект доберется в следующем.