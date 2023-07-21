Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%

Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике», — сказано в сообщении ЦБ.
Регулятор отметил, что динамика внутреннего спроса и ослабление курса рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Денежно-кредитная политика Банка России направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году, добавил ЦБ.
При этом регулятор немного улучшил прогнозы по инфляции — по мнению ЦБ, в 2023 году она составит 5–6,5%, а в 2024-м — 4%. Раньше Центробанк считал, что инфляция в этом году сохранится на уровне 4,5–6,5%.
В последний раз Банк России повышал ключевую ставку в конце февраля 2022 года. Тогда, вскоре после начала военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов России на Западе, он экстренно поднял ее с 9,5 до 20%.
После этого регулятор постепенно понижал ставку. В последний раз он изменил ее в сентябре, снизив с 8 до 7,5%.