В сети появился тизер 12-го сезона «Американской истории ужасов»

На ютуб-канале FX Networks опубликовали тизер двенадцатого сезона «Американской истории ужасов» — сериала-антологии, созданного продюсерами Райаном Мерфи и Брэдом Фальчуком в 2011 году.
Новая часть шоу выйдет на телеканале FX, а также стриминговом сервисе Hulu. Когда состоится премьера, пока не разглашается. Известно, что сезон выйдет с подзаголовком «Delicate» («Деликатный»).
Он будет основан на романе писательница Даниель Валентайн под названием «Деликатное состояние». Книга рассказывает о женщине, которая убеждена, что некая зловущая фигура намерена помешать ее беременности.
Шоураннером сезона выступит Хэлли Файффер. Проект станет, по словам создателей, феминистским переосмыслением классической картины Романа Полански «Ребенок Розмари».
Главные роли в истории сыграют звезда сериала Эмма Робертс, модель и актриса Кара Делевинь, а также предпринимательница и участница реалити-шоу Ким Кардашьян. Всех троих девушек можно увидеть в тизере.
В ролике показана группа танцующих девушек с пепельно-светлыми, как у юных героев из хоррора «Деревня проклятых», волосами. С такими же прическами в видео появляются и центральные героини.
На всех них также надеты солнцезащитные очки. Кроме того, в тизере продемонстрированы различные образы, которые жутким образом обыгрывают тему беременности и материнства: оплодотворение яйцеклетки, птичье гнездо, колыбель.
Наконец, в финале ролика зрители видят персонажа Кардашьян с младенцем на руках. Это может указывать на то, что роль одержимой страхами за ребенка женщины из романа Валентайн в шоу может исполнить именно она.
Так это или нет, станет известно во второй половине 2023 года, когда 12-й сезон «Американской истории ужасов» выйдет на экраны. В нем, помимо указанных трех актрис, появятся Микаэла Джаэ Родригес, Мэтт Зухри и Аннабель Декстер-Джонс.