Ким Кардашьян снимется в сериале «Американская история ужасов»

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снимется в 12-м сезоне сериала «Американская история ужасов». Об этом сообщил Forbes.
Кардашьян сыграет одну из главных ролей в проекте-антологии. Вместе с ней в шоу примет участие актриса Эмма Робертс, которая снималась в пяти сезонах сериала — третьем («Шабаш»), четвертом («Фрик-шоу»), седьмом («Культ»), восьмом («Апокалипсис») и девятом («1984»).
Новый сезон «Американской истории ужасов» будет носить подзаголовок «Delicate» («Деликатный»). Он выйдет на экраны летом 2023 года. По словам создателя сериала Райана Мерфи, роль Кардашьян в шоу будет «смешной, стильной и в итоге ужасающей».
Согласно сообщениям СМИ, в основу 12-го сезона шоу ляжет роман «Деликатное состояние» писательницы Даниэль Валентайн. Книга рассказывает о женщине, которая убеждена, что некая зловещая фигура намерена помешать ее беременности.
Ранее Кардашьян уже появлялась в кино- и телепроектах, среди которых — «Нереальный блокбастер», «До смерти красива» и «Восемь подруг Оушена». Однако роль в «Американской истории ужасов», судя по всему, будет самой крупной ее актерской работой.