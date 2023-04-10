Ким Кардашьян снимется в сериале «Американская история ужасов»

Ранее Кардашьян уже появлялась в кино- и телепроектах, среди которых — «Нереальный блокбастер», «До смерти красива» и «Восемь подруг Оушена». Однако роль в «Американской истории ужасов», судя по всему, будет самой крупной ее актерской работой.