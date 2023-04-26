Кара Делевинь присоединится к актерскому составу сериала «Американская история ужасов»

Британская модель и актриса Кара Делевинь, которую можно было видеть в фильме «Валериан и город тысячи планет» и сериале «Убийства в одном здании», появится в шоу «Американская история ужасов». Об этом сообщил Deadline.
Делевинь присоединится к актерскому составу 12-го сезона, который выйдет летом 2023 года. В новых эпизодах сериала также можно будет увидеть Ким Кардашьян и звезду проекта Эмму Робертс.
Кого сыграет Делевинь, не раскрывается. Известно, что 12-й сезон будет основан на романе «Деликатное состояние» писательницы Даниэль Валентайн. Книга рассказывает о женщине, которая убеждена, что некая зловещая фигура намерена помешать ее беременности.
Шоураннером сезона выступит Хэлли Файффер. Проект станет, по словам создателей, феминистским переосмыслением картины «Ребенок Розмари». Сериал выйдет под подзаголовком «Delicate» («Деликатный»).