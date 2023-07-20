США ввели санкции против Тинькофф-банка

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список 95 юридических лиц, в том числе — Тинькофф-банк. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Также в перечне оказались банки «Юнистрим» и «Солидарность», а также Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк. Американским гражданам и юрлицам запрещено вести бизнес с попавшими под санкции организациями.
Кроме того, активы компаний будут заблокированы. В Тинькофф-банке заявили, что заранее подготовились к введению санкций. «Сделаем все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно», — сообщили в банке.
В санкционный перечень также попали Уральская горно-металлургическая компания, Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил России, Институт ядерной физики имени Будкера, завод «Арсенал», буровая компания «Евразия» и другие организации.