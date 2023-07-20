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Барби спасает мир от нацистов в трейлере «Барбенгеймера», созданного с помощью ИИ

Семён Гудошников
Сегодня в 19:01

Пользователь Curious Refuge выложил на Reddit трейлер несуществующего фильма «Барбенгеймер» — гибрида двух главных киноновинок этого месяца. Кадры для видео юзер создавал при помощи нейросети Midjourney.

Согласно ролику, Барби приглашают участвовать в разработке американского ядерного оружия. Ведь она замечательная ученая, а еще доктор, стюардесса, астронавт, палеонтолог и спортсменка. Короче, без нее нацистов не одолеть.

В одном из кадров Кен спрашивает Барби, можно ли ему зайти к ней в секретную лабораторию. «Конечно, у меня нет планов, кроме как дать человечеству инструмент, чтобы уничтожить себя», — отвечает она.

Curious Refuge отмечает, что на создание трейлера у него ушло четыре дня. А кроме Midjourney в процессе были задействованы и другие ИИ-инструменты, включая программу для генерации видео Runway Gen 2 и Adobe After Effects для редактирования ролика.

В трейлере также используются сгенерированные голоса, похожие на голоса Мэтта Деймона и Марго Робби.

Curious Refuge не единственный, кто решил обыграть одновременную премьеру двух столь непохожих фильмов. Зрители уже сравнивали картины и выбирали себе наряды для похода в кинотеатр, публиковали постеры к «Барбенгеймеру» и даже его трейлер — правда, смонтированный из кадров двух фильмов, а не созданный с помощью ИИ.

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Мэтт ДеймонМарго Робби
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