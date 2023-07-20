Барби спасает мир от нацистов в трейлере «Барбенгеймера», созданного с помощью ИИ

Curious Refuge не единственный, кто решил обыграть одновременную премьеру двух столь непохожих фильмов. Зрители уже сравнивали картины и выбирали себе наряды для похода в кинотеатр, публиковали постеры к «Барбенгеймеру» и даже его трейлер — правда, смонтированный из кадров двух фильмов, а не созданный с помощью ИИ.