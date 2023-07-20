Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

В марте 2023-го Тиньков сам обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. Он поддержал решение британского правительства «вводить санкции против людей, которые поддерживают Путина или способствуют войне», но отметил, что он не из них. Тогда же к снятию санкций с Тинькова призвал Михаил Ходорковский*.