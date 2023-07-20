Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Власти Великобритании сняли санкции с российского бизнесмена и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова, сообщает ТАСС.
Санкции против Тинькова британские власти ввели в марте 2022 года. Они пояснили, что ограничения связаны с тем, что российский бизнесмен был акционером банка «Тинькофф», работающего в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для правительства РФ, и тем самым поддерживал руководство страны.
В марте 2023-го Тиньков сам обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. Он поддержал решение британского правительства «вводить санкции против людей, которые поддерживают Путина или способствуют войне», но отметил, что он не из них. Тогда же к снятию санкций с Тинькова призвал Михаил Ходорковский*.
17 июля британский миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон призвал британские власти снять санкции с Тинькова. Он считает, что бизнесмен оказался под санкциями ошибочно, а введенные против того ограничения назвал необоснованными.
* Михаил Ходорковский признан в РФ иностранным агентом.