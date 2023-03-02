Олег Тиньков попросил британский МИД снять с него санкции

Бизнесмен, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков официально обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. Об этом пишет Bloomberg.
«Я поддерживаю решение правительства Великобритании вводить санкции против людей, которые поддерживают Путина или способствуют войне. Печально, что оно ошибочно думало, что я один из тех людей. Отмена санкций против меня была бы справедливой и посылала бы сигнал о том, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на людей, которые поддерживают Путина и его вторжение», — написал Тиньков в своем заявлении.
Также в британский МИД с просьбой снять с Тинькова санкции написал Михаил Ходорковский*, проживающий в Великобритании. Он назвал решение ввести ограничения против бизнесмена несправедливым, поскольку он неоднократно критиковал Владимира Путина.
«Отмена санкций должна быть очень четко обозначена как результат публичного отхода от этого режима и его агрессивной войны», — сказал Ходорковский.
В МИД на запрос Bloomberg ответили, что персональные санкции ведомство не комментирует. Но уточнили, что каждый человек или юрлицо под санкциями может оспорить это решение и для этого существует определенная юридическая процедура.
* Признан в России иноагентом.