Олег Тиньков попросил британский МИД снять с него санкции

«Я поддерживаю решение правительства Великобритании вводить санкции против людей, которые поддерживают Путина или способствуют войне. Печально, что оно ошибочно думало, что я один из тех людей. Отмена санкций против меня была бы справедливой и посылала бы сигнал о том, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на людей, которые поддерживают Путина и его вторжение», — написал Тиньков в своем заявлении.