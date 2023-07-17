Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании снять санкции с Олега Тинькова

Брэнсон считает, что Тиньков оказался под санкциями ошибочно, а введенные против того ограничения назвал необоснованными. «Хотя он был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам. Именно поэтому я симпатизировал ему и поддерживал его. И продолжаю это делать», — написал он.