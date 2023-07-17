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Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании снять санкции с Олега Тинькова

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:52

Британский миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон призвал власти Великобритании снять санкции с бизнесмена и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова. Об этом сообщает The Times со ссылкой на письмо Брэнсона в МИД страны.

Брэнсон считает, что Тиньков оказался под санкциями ошибочно, а введенные против того ограничения назвал необоснованными. «Хотя он был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам. Именно поэтому я симпатизировал ему и поддерживал его. И продолжаю это делать», — написал он.

Санкции против Тинькова британские власти ввели в марте 2022 года. Они пояснили, что ограничения связаны с тем, что российский бизнесмен был акционером банка «Тинькофф», работающего в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для правительства РФ, и тем самым поддерживал руководство страны.

В марте 2023-го Тиньков сам обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. Он поддержал решение британского правительства «вводить санкции против людей, которые поддерживают Путина или способствуют войне», но отметил, что он не из них. Тогда же к снятию санкций с Тинькова призвал Михаил Ходорковский*.

* Михаил Ходорковский признан в РФ иностранным агентом.

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Олег ТиньковРичард БрэнсонВладимир ПутинМихаил Ходорковский
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