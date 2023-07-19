Госдума приняла закон о тяжелой военной технике для Росгвардии

В пояснительной записке законопроекта говорится, что на вооружении войск национальной гвардии уже есть самолеты и боевые вертолеты, БМП, БТР и другие бронемашины, а также артиллерийское вооружение. Такое многообразие объясняется выполнением возложенных на гвардию задач, в том числе по борьбе с терроризмом и экстремизмом, участием в обеспечении режима чрезвычайного или военного положения, КТО или теробороне.