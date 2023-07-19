Госдума приняла закон о тяжелой военной технике для Росгвардии

На заседании в среду Государственная дума приняла в первом и сразу в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую технику, сообщает Interfax.
В пояснительной записке законопроекта говорится, что на вооружении войск национальной гвардии уже есть самолеты и боевые вертолеты, БМП, БТР и другие бронемашины, а также артиллерийское вооружение. Такое многообразие объясняется выполнением возложенных на гвардию задач, в том числе по борьбе с терроризмом и экстремизмом, участием в обеспечении режима чрезвычайного или военного положения, КТО или теробороне.
В связи с этим авторы закона предлагают заменить в федеральном законе о национальной гвардии термин «оружие» (устройства для поражения целей) на «вооружение» (совокупность оружия и техсредств) и вставить «военную технику» (технические средства для для боевой и повседневной деятельности войск) вместо боевой (лишь часть такой техники).
Уточнив понятия, законодатели хотят привести привести текст действующих норм закона в соответствие с реальностью, уточнить существующие правовые пробелы и придать нормам формальную определенность, объясняется в записке.
В законе также устанавливается, что сотрудники войск национальной гвардии имеют право применять физическую силу, специальные средства, вооружения, а также военную и специальную технику. Все это может быть использовано для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях и пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований.
Авторами закона стали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
О том, что Росгвардия получит тяжелую технику, говорил глава ведомства Виктор Золотов после окончания мятежа ЧВК «Вагнер». В частности, он называл танки.
18 июля стало известно, что в подчинение гвардии также поступят специальные подразделения МВД «Гром» вместе с помещениями, транспортом и техникой.