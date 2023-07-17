Спецназ МВД передадут Росгвардии

Власти не впервые передают Росгвардии подразделения спецназа. В 2016 году в ходе создания Росквардии в ее структуру включили в том числе отряды СОБРа. «Гром» же перешел МВД из ликвидированной в том же 2016 году Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.