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Спецназ МВД передадут Росгвардии

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:18

Специальные подразделения «Гром» переведут из состава МВД в Росгварди. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на экс-советника директора Росгвардии и депутата Госдумы Александра Хинштейна.

По его словам, решение о передаче спецназа МВД в другую структуру принял президент. Росгвардия, как написало издание, получит не только силовиков, но и закрепленное за «Громом» имущество, в том числе помещения, транспорт и технику.

Хинштейн отметил, что бойцы «Грома» смогут продолжить службу без перезаключения контрактов. Желающие остаться в полиции сотрудники получат возможность выйти из штата отряда и трудоустроиться в другие подразделения.

Отряд «Гром» участвовал в боевых действиях в зоне военной операции на территории Украины, а также обеспечивал порядок во время марша ЧВК «Вагнер» на Москву. План передачи «Грома» Росгвардии, как утверждают «Ведомости», появился после этого.

Власти не впервые передают Росгвардии подразделения спецназа. В 2016 году в ходе создания Росквардии в ее структуру включили в том числе отряды СОБРа. «Гром» же перешел МВД из ликвидированной в том же 2016 году Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

По данным источников «Ведомостей» в правоохранительных органах, не все офицеры «Грома» рады переходу в Росгвардию. Им, как отмечают собеседники издания, нравился статус полицейского спецназа и отсутствие излишней «муштры» и «формальностей» при взаимодействии с оперативниками.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику.

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РосгвардияГосдумаФСКН
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Александр Хинштейн
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