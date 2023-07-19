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Козловский требует 1 рубль компенсации с Бородина, просившего проверить актера на дискредитацию ВС

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:50

Данила Козловский через суд потребовал 1 рубль моральной компенсации с главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который просил Генпрокуратуру проверить актера на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Baza.

Телеграм-канал узнал, что, помимо компенсации, Козловский требует признать распространенные Бородиным сведения порочащими честь и обязать того сделать пост с опровержением собственных слов в своем телеграм-канале. Не только Бородин выступает ответчиком по этому делу, но и госагентство «ТАСС».

В апреле Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера Данилу Козловского на дискредитацию Вооруженных сил РФ. По его словам, артист осуждает военную операцию на территории Украины и в одном интервью призывал россиян выходить на акции протеста.

19 апреля Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину. Актер заявил, что «никуда не уезжал из своей страны» и продолжает играть в театре, не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», не имеет «никаких доходов, кроме российских» и не имеет американского или какого‑либо еще второго гражданства.

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Виталий БородинДанила Козловский
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