Козловский требует 1 рубль компенсации с Бородина, просившего проверить актера на дискредитацию ВС

Данила Козловский через суд потребовал 1 рубль моральной компенсации с главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который просил Генпрокуратуру проверить актера на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Baza.
Телеграм-канал узнал, что, помимо компенсации, Козловский требует признать распространенные Бородиным сведения порочащими честь и обязать того сделать пост с опровержением собственных слов в своем телеграм-канале. Не только Бородин выступает ответчиком по этому делу, но и госагентство «ТАСС».
В апреле Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера Данилу Козловского на дискредитацию Вооруженных сил РФ. По его словам, артист осуждает военную операцию на территории Украины и в одном интервью призывал россиян выходить на акции протеста.
19 апреля Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину. Актер заявил, что «никуда не уезжал из своей страны» и продолжает играть в театре, не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», не имеет «никаких доходов, кроме российских» и не имеет американского или какого‑либо еще второго гражданства.