Кассационный суд вернул петербургский фонд «Гуманитарное действие»* в реестр иноагентов

Кассационный суд отменил решение об исключении из реестра НКО-иноагентов благотворительного фонда «Гуманитарное действие»*. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Гуманитарное действие» внесли в список иностранных агентов в декабре 2020 года. Организация попыталась оспорить это, но получила отказ в Октябрьском районном суде Петербурга, а в феврале этого года городской суд отменил решение Минюста, разрешив фонду получать иностранное финансирование. Это было первое в России исключение НКО из реестра иноагентов.

Ранее российские НКО уже исключали из списка иноагентов. Так, в январе 2022 года Минюст лишил такого статуса кубанскую АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности». Глава организации сказал, что это произошло после проверки, которая установила, что НКО в течение года с подачи заявления на исключение из перечня не получала иностранное финансирование и не участвовала в политической деятельности в России.

«Гуманитарное действие» работает с 2001 года. Фонд помогает людям, употребляющим наркотики, и ВИЧ-положительным получать АРВ-терапию, лекарства от гепатита и туберкулеза, восстанавливать документы, а также оказывает психологическую поддержку.

* Фонд «Гуманитарное действие» признан НКО-иноагентом.