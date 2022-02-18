Суд исключил петербургский фонд «Гуманитарное действие» из списка иноагентов

Петербургский городской суд отменил решение Минюста о включении благотворительного фонда «Гуманитарное действие» в реестр НКО-иноагентов. Об этом сообщил в фейсбуке его директор по развитию Алексей Лахов.

Он отметил, что это первое в России исключение НКО из реестра иностранных агентов по судебному решению и без отказа от иностранного финансирования.

«Гуманитарное действие» работает с 2001 года. Он помогает людям, употребляющим наркотики, и ВИЧ-положительным получать АРВ-терапию, лекарства от гепатита и туберкулеза, восстанавливать документы, а также оказывает психологическую поддержку.

Ранее российские НКО уже исключали из списка иноагентов. Так, в январе 2022 года Минюст лишил такого статуса кубанскую АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности». Глава организации сказал, что это произошло после проверки, которая установила, что НКО в течение года с подачи заявления на исключение из перечня не получала иностранное финансирование и не участвовала в политической деятельности в России.