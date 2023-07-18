Мэтт Дэймон хотел взять перерыв от съемок, но ему позвонил Кристофер Нолан и позвал в «Оппенгеймер»

Американский актер Мэтт Дэймон планировал взять небольшую паузу в работе, пока Кристофер Нолан не предложил ему сняться в «Оппенгеймере». Об этом актер рассказал изданию Entertainment Weekly.
«Это может прозвучать как выдумка, но это правда. Я долго общался с женой на тему того, что мне надо взять перерыв», — говорит Дэймон.
Он уточняет, что после нескольких крупных премьер на некоторое время потерял популярность среди режиссеров, хотя и вел несколько переговоров. Единственной причиной, по которой он мог отказаться от запланированного отдыха, был звонок Нолана — и он позвонил.
«Я даже не знал, что он работает над чем‑либо — он никогда не рассказывает. Он просто звонит тебе откуда не возьмись», — рассказывает актер.
В итоге Дэймон сыграл Гровса — генерала армии США, курировавшего «Проект Манхэттен» по разработке ядерного оружия.
Как отмечает Entertainment Weekly, Киллиан Мерфи получил главную роль в «Оппенгеймере» примерно так же. Нолан просто позвонил актеру и спросил, не заинтересован ли он в роли титулованного физика-теоретика.
«Мне пришлось сесть. Это было немного шокирующе», — отмечает Мерфи.
Сам Кристофер Нолан говорит, что у таких внезапных звонков есть и минусы. Например, сложно позвонить кому‑либо актеров и просто пригласить на ужин, поскольку они заведомо ожидают масштабных новостей.