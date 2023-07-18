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Мэтт Дэймон хотел взять перерыв от съемок, но ему позвонил Кристофер Нолан и позвал в «Оппенгеймер»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:05

Американский актер Мэтт Дэймон планировал взять небольшую паузу в работе, пока Кристофер Нолан не предложил ему сняться в «Оппенгеймере». Об этом актер рассказал изданию Entertainment Weekly.

«Это может прозвучать как выдумка, но это правда. Я долго общался с женой на тему того, что мне надо взять перерыв», — говорит Дэймон.

Он уточняет, что после нескольких крупных премьер на некоторое время потерял популярность среди режиссеров, хотя и вел несколько переговоров. Единственной причиной, по которой он мог отказаться от запланированного отдыха, был звонок Нолана — и он позвонил.

«Я даже не знал, что он работает над чем‑либо — он никогда не рассказывает. Он просто звонит тебе откуда не возьмись», — рассказывает актер.

В итоге Дэймон сыграл Гровса — генерала армии США, курировавшего «Проект Манхэттен» по разработке ядерного оружия.

Как отмечает Entertainment Weekly, Киллиан Мерфи получил главную роль в «Оппенгеймере» примерно так же. Нолан просто позвонил актеру и спросил, не заинтересован ли он в роли титулованного физика-теоретика.

«Мне пришлось сесть. Это было немного шокирующе», — отмечает Мерфи.

Сам Кристофер Нолан говорит, что у таких внезапных звонков есть и минусы. Например, сложно позвонить кому‑либо актеров и просто пригласить на ужин, поскольку они заведомо ожидают масштабных новостей.

Премьера «Оппенгеймера» запланирована на 21 июля. Картина может стать самым длинным произведением Кристофера Нолана. Его продолжительность, согласно информации СМИ, составит около трех часов, а сюжет охватит сразу 45 лет.

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