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Путин пообещал ответить на атаку Крымского моста

Семён Гудошников
Сегодня в 21:37

Россия ответит на атаку по Крымскому мосту, заявил Владимир Путин на совещании. «Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — цитирует его слова РБК.

Президент сказал, что подрыв моста бесполезен с военной точки зрения, поскольку «мост давно не используется для военных перевозок». Он также назвал атаку жестокой, поскольку погибли ни в чем не повинные гражданские. Ответственность за случившееся Путин возложил на украинские власти.

Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 17 июля. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки, которую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Национальный антитеррористический комитет назвал произошедшее террористической атакой. По его информации, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.

В результате взрыва один из пролетов автомобильной части моста сдвинулся со своего места на опоре и накренился. Движение по мосту приостановили, российские власти предложили автомобильным туристам ехать на полуостров через присоединенные территории Украины. На границе Ростовской области и ДНР из‑за этого возникли многокилометровые пробки.

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