Путин пообещал ответить на атаку Крымского моста

Президент сказал, что подрыв моста бесполезен с военной точки зрения, поскольку «мост давно не используется для военных перевозок». Он также назвал атаку жестокой, поскольку погибли ни в чем не повинные гражданские. Ответственность за случившееся Путин возложил на украинские власти.