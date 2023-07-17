Путин пообещал ответить на атаку Крымского моста

Россия ответит на атаку по Крымскому мосту, заявил Владимир Путин на совещании. «Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — цитирует его слова РБК.
Президент сказал, что подрыв моста бесполезен с военной точки зрения, поскольку «мост давно не используется для военных перевозок». Он также назвал атаку жестокой, поскольку погибли ни в чем не повинные гражданские. Ответственность за случившееся Путин возложил на украинские власти.
Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 17 июля. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки, которую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Национальный антитеррористический комитет назвал произошедшее террористической атакой. По его информации, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.
В результате взрыва один из пролетов автомобильной части моста сдвинулся со своего места на опоре и накренился. Движение по мосту приостановили, российские власти предложили автомобильным туристам ехать на полуостров через присоединенные территории Украины. На границе Ростовской области и ДНР из‑за этого возникли многокилометровые пробки.