Кристофер Нолан не станет снимать новый фильм, пока в Голливуде не закончатся забастовки

Постановщик таким образом решил проявить солидарность в отношении коллег. «Речь не обо мне и не о звездах моего фильма. Речь идет об актерах, не задействованных в постоянных проектах, о штатных сценаристах ТВ-программ, пытающихся содержать семью и сохранить еду на столе», — сказал он.