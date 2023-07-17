Кристофер Нолан не станет снимать новый фильм, пока в Голливуде не закончатся забастовки

Кристофер Нолан объявил, что не будет браться за следующий проект, пока в Голливуде не закончатся забастовки актеров и сценаристов.
Постановщик таким образом решил проявить солидарность в отношении коллег. «Речь не обо мне и не о звездах моего фильма. Речь идет об актерах, не задействованных в постоянных проектах, о штатных сценаристах ТВ-программ, пытающихся содержать семью и сохранить еду на столе», — сказал он.
13 июля премьеру «Оппенгеймера» в Лондоне перенесли на час раньше, чтобы исполнители ролей успели сфотографироваться и дать интервью до начала забастовки Гильдии актеров, которая стартовала чуть позднее. После этого актеры Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-мл., Мэтт Деймон, Эмили Блант и Флоренс Пью покинули мероприятие.
Голливудские актеры и сценаристы не бастовали одновременно с 1960 года, когда бывший президент США Рональд Рейган, тогда еще артист, был президентом SAG, предшественницы SAG-AFTRA.