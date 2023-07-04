Путин допустил отправку туристов в Крым через Запорожскую и Херсонскую области

Владимир Путин допустил отправку туристов, застрявших в пробке у Крымского моста, через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, передает ТАСС. Обеспечить проезд он поручил властям Краснодарского края проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым.
По словам Путина, если больших пробок избежать не получится, то «нужно сделать все, чтобы помочь гражданам перенести то время, которое они тратят на въезд на Крымский полуостров». «У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД», — сказал он.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посчитал, что для россиян станет предметом гордости проехать в Крым по этим территориям. «Для нас только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых», — ответил ему Путин.
Минобороны может предоставить два больших десантных корабля вместимостью по 40 автомобилей каждый для перевозки через Керченский пролив, предложил министр транспорта Виталий Савельев.
1 июля пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края растянулась на 7 километров. Затор образовался и со стороны Крыма, но колонна ожидающих машин там поменьше.