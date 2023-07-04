Путин допустил отправку туристов в Крым через Запорожскую и Херсонскую области

По словам Путина, если больших пробок избежать не получится, то «нужно сделать все, чтобы помочь гражданам перенести то время, которое они тратят на въезд на Крымский полуостров». «У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД», — сказал он.