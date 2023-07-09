Минобороны Украины признало причастность к подрыву Крымского моста

Отмечая 500 дней с начала российской армией специальной военной операции на территории Украины, 8 июля Маляр привела список знаковых, по ее мнению, дат. Среди прочего она пишет: «273 дня с того момента, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать логистику россиян».