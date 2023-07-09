Минобороны Украины признало причастность к подрыву Крымского моста

Украинское министерство обороны признало причастность страны ко взрыву на Крымскому мосту. Это стало ясно из поста заместителя министра ведомства Анны Маляр в ее телеграм-канале.
Отмечая 500 дней с начала российской армией специальной военной операции на территории Украины, 8 июля Маляр привела список знаковых, по ее мнению, дат. Среди прочего она пишет: «273 дня с того момента, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать логистику россиян».
Сооружение было повреждено 8 октября 2022 года. Подрыв грузового автомобиля привел к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн и обрушению двух пролетов дорожного полотна. Движение было полностью перекрыто.
Ремонт сооружения был завершен в феврале, тогда же власти открыли автомобильную дорогу для легковых машин. Движение железнодорожного транспорта возобновилось лишь в мае этого года.
Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Следствие считает, что к преступлению причастна украинская военная разведка.
Украина официально не признавала причастность к подрыву моста, отмечает «Коммерсант», однако в мае глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя произошедшее, сказал, что «определенные меры были приняты».