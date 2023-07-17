Правительство поддержало законопроект о штрафах за выгул собак без намордника и поводка

Российские власти планируют ввести штраф за выгул собак без намордника и поводка, узнали «Известия». Кабмин инициативу поддержал, следует из проекта официального отзыва, копия которого оказалась в распоряжении газеты.
За выгул потенциально опасных собак (акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды и другие породы) в общественных местах без намордника и поводка, согласно законопроекту, предлагается штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Изменения хотят внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», — пояснил «Известиям» автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Колунова, федеральный закон обеспечит безопасность граждан. Сейчас выгул питомцев регулируется на уровне регионального законодательства, во многих субъектах штрафов нет, уточнила газета.
В феврале в Петербурге питбуль напал на девятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, с множественными укушенными ранами лица и повреждением костей лицевого скелета. Хозяин выгуливал собаку без намордника и поводка.
В сентябре 2022 года в Подмосковье овчарка сорвалась с поводка и напала на 13-летнюю девочку, которая гуляла с маленькой собакой. Ребенка госпитализировали со множественными ранами.