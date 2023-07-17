Правительство поддержало законопроект о штрафах за выгул собак без намордника и поводка

«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», — пояснил «Известиям» автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.