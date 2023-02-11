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В Петербурге питбуль напал на девочку. Хозяин выгуливал питомца без намордника и поводка

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:19

В Петербурге питбуль напал на девятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, с множественными укушенными ранами лица и повреждением костей лицевого скелета, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по городу и области.

Инцидент произошел 10 февраля во дворе жилого дома на улице Пионерстроя. 51-летний хозяин выгуливал собаку без намордника и поводка. По данным «Вестей», мама и девочка лепили снеговика, когда питбуль набросился на ребенка и вцепился ему в лицо.

В отношении мужчины полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сам хозяин собаки утверждает, что питбуль принадлежит его гражданской супруге, а он лишь иногда его выгуливает.

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