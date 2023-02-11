В Петербурге питбуль напал на девочку. Хозяин выгуливал питомца без намордника и поводка

Инцидент произошел 10 февраля во дворе жилого дома на улице Пионерстроя. 51-летний хозяин выгуливал собаку без намордника и поводка. По данным «Вестей», мама и девочка лепили снеговика, когда питбуль набросился на ребенка и вцепился ему в лицо.