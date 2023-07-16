«Тинькофф» начнет брать комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы других банков

«Тинькофф банк» вводит комиссию за пополнение карт платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних кредитных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы банка. Мера вступит в действие 31 июля и не коснется банков-партнеров.
«Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт „Мир“ через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка. При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт „Мир“ будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты», — говорится в сообщении.
Комиссия будет взиматься в соответствии с тарифом расчетной карты, уточняет агентство. Например, по тарифу Tinkoff Black при пополнении карты в сторонних банках комиссия составит 2%, добавили в поддержке «Тинькофф».
ТАСС также назвал список партнерских организаций, через банкоматы которых можно пополнить карты «Тинькофф» без комиссии. В их число входят МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк».
Банк не стал объявлять о возможной комиссии для карт UnionPay, которые были запущены в конце мая. Карты этой платежной системы можно использовать в Турции, ОАЭ, Таиланде, многих других странах Азии, а также в государствах Африки и Южной Америки.
В начале июня банк также анонсировал комиссию за пополнение счетов в долларах и евро. Теперь 1% от вносимой суммы в валюте компания начнет оставлять себе.