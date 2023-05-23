«Тинькофф» начал выпускать карты UnionPay. Они будут работать в Азии, Африке и Южной Америке

«Тинькофф» с 23 мая будет выпускать карты китайской платежной системы UnionPay для всех своих клиентов, узнал РБК в клиентской поддержке банка.
«С завтрашнего дня мы запускаем выпуск карт UnionPay для всех клиентов. Виртуальная карта абсолютно бесплатная, физическая — 1000 руб.», — написал оператор поддержки.
На своем сайте «Тинькофф» написал, что изменения тарифов касаются «возможности выпуска и обслуживания дополнительных расчетных карт и кредитных карт платежной системы UnionPay». Карты китайской платежной системы будет выпускаться как дополнительные к имеющимся у клиентов, пояснил оператор техподдержки.
По его словам, такая карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле. Впрочем, в Турции, ОАЭ, Таиланде, многих других странах Азии, а также в государствах Африки и Южной Америки ей можно будет расплатиться или снять деньги в банкомате.
«Тинькофф» получил право выпускать карты UnionPay в ноябре 2022 года, напоминает РБК, однако делал это лишь для сотрудников банка и избранных клиентов. В феврале этого года банк попал сначала под европейские, а потом и британские санкции.
В апреле прошлого года из‑за страха санкций UnionPay запретила подсанкционным банкам выпускать свои карты, писал тогда РБК, а также ограничила прием своих иностранных карт в POS-терминалах этих кредитных организаций.
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