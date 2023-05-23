«Тинькофф» начал выпускать карты UnionPay. Они будут работать в Азии, Африке и Южной Америке

По его словам, такая карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле. Впрочем, в Турции, ОАЭ, Таиланде, многих других странах Азии, а также в государствах Африки и Южной Америки ей можно будет расплатиться или снять деньги в банкомате.