«Тинькофф Банк» введет комиссию за внесение на счета наличных долларов и евро

С 5 июня «Тинькофф Банк» введет комиссию в размере 1% за пополнение карточных счетов наличными долларами и евро. Об этом сообщается на сайте банка.
Браться 1% от пополняемой суммы будет в случае пополнения счетов через банкоматы и сервисы «Тинькофф», через кассово-инкассаторский центр банка, если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета.
Изменения затронут держателей расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 (основной карточный тариф в банке) в долларах США и евро, отмечается в сообщении. С чем связано введение комиссии, там не уточнили.
С 9 марта 2022 года в РФ ограничено снятие наличных долларов и евро со счетов: не более 10 тыс. долларов или эквивалентной суммы в евро и только со счетов, открытых 9 марта 2022-го.
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