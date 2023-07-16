В «Оппенгеймере» снялась дочь Нолана Флора. Ее героиня погибнет от мощного взрыва

Нолану нужен был «кто‑то, кто появится в этом небольшом экспериментальном и спонтанном отрывке». Режиссер просто спросил свою дочь, не хочет ли она сняться в этой сцене, когда у нее было свободное время в колледже. Он отметил, что страшная гибель персонажа собственной дочери может показаться странным, но так он хотел передать реальные последствия взрыва атомной бомбы.