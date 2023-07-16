В «Оппенгеймере» снялась дочь Нолана Флора. Ее героиня погибнет от мощного взрыва

Кристофер Нолан рассказал об эпизодической роли его старшей дочери Флоры в его новом фильме «Оппенгеймер». Ее героиню ждет ужасающая кончина, поделился он в интервью The Telegraph.
Персонаж Флоры сгорит во время мощного ядерного взрыва. Она погибнет в сцене, где главный герой, ученый Роберт Оппенгеймер в исполнении Киллиана Мерфи увидит разрушительную силу своего изобретения.
Нолану нужен был «кто‑то, кто появится в этом небольшом экспериментальном и спонтанном отрывке». Режиссер просто спросил свою дочь, не хочет ли она сняться в этой сцене, когда у нее было свободное время в колледже. Он отметил, что страшная гибель персонажа собственной дочери может показаться странным, но так он хотел передать реальные последствия взрыва атомной бомбы.
«Дело в том, что если ты создашь самую мощную разрушительную силу, она уничтожит и тех, кто тебе близок и дорог. Так что, я полагаю, это мой самый сильный из всех возможных способ выразить [это понимание]», — объяснил Нолан.
Недавно The Hollywood Reporter опубликовал большой материал о съемках «Оппенгеймера». Нолан и актеры Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший и Эмили Блант поделились подробностями о сценарии и работе над картиной.