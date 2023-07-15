«„Оппенгеймер“ не должен быть приятным»: Нолан дал большое интервью о съемках фильма и графике

Роберт Дауни-мл. называет условия съемок «спартанскими» и «почти монашескими»: «Не было множества людей, бегающих вокруг с телефонами. Не было множества мониторов с картинкой с камер. Не было стула, на котором написано твое имя». Не было даже меток на полу, которые обычно используют, чтобы выстроить мизансцену. Нолан мне говорит: «Нам не нужно ставить метки, потому что вы не должны их искать. Это моя команда должна быть в состоянии найти вас, где бы вы ни находились». На самом деле это очень свободная работа в рамках контролируемого формата», — добавляет актер.