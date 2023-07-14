Путин: ЧВК «Вагнер» не существует

ЧВК «Вагнер» не существует, поскольку в России нет закона о частных военных организациях. Так Владимир Путин ответил спецкору «Коммерсанта» Андрею Колесникову на вопрос, сохранится ли «Вагнер» как боевая единица.
По словам Путина, юрлица ЧВК «Вагнер» нет. «Группа есть, но юридически не существует!» — заявил он. Легализацию ЧВК он назвал непростой темой, которая должна обсуждаться в Госдуме и правительстве.
На вопрос, что произошло на встрече с бойцами «Вагнера» 29 июня, Путин ответил: «С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все».
Говоря о рядовых бойцах «Вагнера», президент сказал, что они «воевали достойно», но выразил сожаление, «что они оказались втянуты в эти события».
Путин подтвердил, что на встрече было 35 человек. Он сказал, что в качестве одного из вариантов трудоустройства он предложил им продолжить службу под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. «Многие кивали, когда я это говорил, а Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: „Нет, ребята не согласны с таким решением“.», — сказал президент.
27 июня Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнера» полностью обеспечивалось государством. «Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только с мая 2022 года по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании „Вагнер“ 86 млрд 262 млн рублей», — сказал он.
Позже телеведущий Дмитрий Киселев во время программы «Вести недели» сообщил, что основанная Пригожиным ЧВК в рамках госконтрактов получила более 858 млрд рублей, а его холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 млрд рублей.
29 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что не знает, где сейчас находится глава ЧВК «Вагнер», и российские власти не отслеживают данные о нем. При этом 10 июля Песков подтвердил, что 29 июня Владимир Путин встретился с Пригожиным и бойцами ЧВК.