Путин: ЧВК «Вагнер» не существует

Путин подтвердил, что на встрече было 35 человек. Он сказал, что в качестве одного из вариантов трудоустройства он предложил им продолжить службу под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. «Многие кивали, когда я это говорил, а Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: „Нет, ребята не согласны с таким решением“.», — сказал президент.