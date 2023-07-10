Песков рассказал о встрече Путина и Пригожина после мятежа

По словам Пескова, встреча проходила в Кремле и длилась почти три часа, в ней участвовали 35 человек, включая командиров отрядов ЧВК. Он отметил, что на встрече «президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня». Путин предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства, сказал представитель Кремля.