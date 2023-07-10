Песков рассказал о встрече Путина и Пригожина после мятежа

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что 29 июня, спустя пять дней после мятежа, Владимир Путин встретился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает «Коммерсант».
По словам Пескова, встреча проходила в Кремле и длилась почти три часа, в ней участвовали 35 человек, включая командиров отрядов ЧВК. Он отметил, что на встрече «президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня». Путин предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства, сказал представитель Кремля.
Командиры «Вагнера» тоже изложили свою версию произошедшего. «Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего. Они также сказали, что готовы дальше сражаться за Родину», — добавил Песков.
Ранее о встрече Пригожина с Путиным писала французская газета Liberation со ссылкой на данные западных спецслужб. По информации издания, на встрече присутствовали глава Росгвардии Виктор Золотов и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
В конце июня российские СМИ писали о возвращении Евгения Пригожина в Россию. 29 июня Песков говорил, что не знает, где сейчас находится глава ЧВК «Вагнер», и российские власти не отслеживают данные о нем.
Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК «Вагнер» 23 июня. В ночь на 24 июня наемники захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. После этого часть вагнеровцев продолжила двигаться на Москву.
Вечером 26 июня Путин выступил с обращением к россиянам. «Марш справедливости» Путин назвал «сложнейшим испытанием для нашей родины». Затем он предложил участникам ЧВК «Вагнер» присоединиться к военнослужащим армии России и подписать контракт с Минобороны. Также Путин предложил бойцам «Вагнера» вернуться к близким.