МакSим рассказала о своем лечении от алкогольной зависимости

Марина Максимова (настоящее имя певицы) рассказала, что слишком рано вернулась к концертной деятельности после тяжелой болезни COVID-19 (она была в искусственной коме и на аппарате ИВЛ) и думала, что с алкоголем на сцене она «отработает как машина», но «не получилось». В марте 2023-го МакSим стало плохо во время выступления в Сочи, и концерт пришлось остановить. В начале апреля аналогичный случай произошел в Твери. Похожие срывы концертов были и осенью 2022 года — в Нижнем Новгороде и Вологде.