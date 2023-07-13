МакSим рассказала о своем лечении от алкогольной зависимости

Певица МакSим сообщила, что лечится от алкогольной зависимости. Она опубликовала видео в своем инстаграме*, где рассказала об этой проблеме.
Марина Максимова (настоящее имя певицы) рассказала, что слишком рано вернулась к концертной деятельности после тяжелой болезни COVID-19 (она была в искусственной коме и на аппарате ИВЛ) и думала, что с алкоголем на сцене она «отработает как машина», но «не получилось». В марте 2023-го МакSим стало плохо во время выступления в Сочи, и концерт пришлось остановить. В начале апреля аналогичный случай произошел в Твери. Похожие срывы концертов были и осенью 2022 года — в Нижнем Новгороде и Вологде.
«Моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений <…>, эмоций посредством алкоголя ни к чему не приводит. Более того, она приводит к большим потерям в конечном итоге. И я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать», — рассказала Максимова. Сейчас она «уже долгое время» находится в клинике.
3 июля МакSим поделилась, что занимается своим восстановлением: «Сейчас работаю над своими физическими и эмоциональными чувствами». Певица собирается вернуться на сцену в октябре нынешнего года.
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