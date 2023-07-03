МакSим планирует возобновить концертную деятельность в октябре

Певица МакSим собирается вернуться на сцену в октябре нынешнего года. Об этом она рассказала в инстаграм*-сторис, отвечая на вопросы подписчиков.
«Думаю, что концертная деятельность возобновится примерно в октябре. Произошли некоторые изменения в составе музыкантов. Сейчас работаем над этим», — написала артистка.
В следующей истории она отметила, что ищет аранжировщика для работы над новой песней, «С седьмого неба». Комментируя свое здоровье, МакSим сказала, что сейчас восстанавливается.
«Я слишком много взяла на себя больших туров и ответственности после болезни. Пришла к тому, что я должна приводить свой организм в порядок, так как он перестал выдерживать такие нагрузки. Сейчас работаю над своими физическими и эмоциональными чувствами», — добавила она.
В марте 20230го МакSим стало плохо во время выступления в Сочи, и концерт пришлось остановить. Позже певица извинилась перед поклонниками, зрители могли вернуть деньги за билеты. В начале апреля аналогичный случай произошел в Твери. Похожие срывы концертов были и осенью 2022 года — в Нижнем Новгороде и Вологде.
Здоровье МакSим ухудшилось после тяжелой болезни: в июне 2021-го ее госпитализировали с 40-процентным поражением легких, несмотря на отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Более чем месяц артистка провела в искусственной коме и на аппарате ИВЛ. Выписали ее из больницы в середине августа.
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