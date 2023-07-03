МакSим планирует возобновить концертную деятельность в октябре

«Я слишком много взяла на себя больших туров и ответственности после болезни. Пришла к тому, что я должна приводить свой организм в порядок, так как он перестал выдерживать такие нагрузки. Сейчас работаю над своими физическими и эмоциональными чувствами», — добавила она.