Певице Марине Абросимовой, более известной под псевдонимом МакSим, стало плохо во время концерта в Сочи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря артистки Яну Богушевскую.
Выступление проходило 18 марта на площадке «Роза холл». Это третий концерт весеннего тура певицы по России под названием «Я буду жить».
«Да, Марине стало плохо. Сейчас Мариной занимаются врачи», — сказала Богушевска.
Директор артистки Павел Назаров сообщил ТАСС, что артистка почувствовала себя плохо только после начала концерта. «Это сказалось на качестве мероприятия. Было принято решение об остановке концерта», — заявил он.
Назаров добавил, что зрители смогут вернуть билеты по месту приобретения. Другие концерты в рамках тура «Я буду жить» состоятся.
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