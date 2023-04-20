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СК подтвердил гибель 6 детей в петербургском интернате. Заведено уголовное дело

Семён Гудошников
Сегодня в 13:16

Следственный комитет подтвердил гибель 6 детей в Санкт-Петербургском психоневрологическом интернате (ПНИ) № 10, сообщает РБК.

Заведено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

Пару дней назад о смертях детей в петербургском интернате сообщила правозащитница и учредительница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. По ее словам, подопечные скончались из‑за недостаточного ухода — в ПНИ не хватает сотрудников, а руководство интерната знает о проблеме больше года. После госпитализации одного из мальчиков в Александровскую больницу директор интерната Иван Веревкин обещал, что такое больше не повторится, но подопечный умер 17 апреля.

Говоря об этом случае, правозащитница отметила, что ребенка дважды отправляли в больницу без надзора, хотя людей с тяжелой инвалидностью необходимо сопровождать. «Он провел время в одиночестве, без близких рядом, среди кафельных стен и незнакомых звуков в отделении приемного покоя и к полудню умер. Один», — описывает она последнюю госпитализацию мальчика.

За последнее время, по словам правозащитницы, в интернате скончались семь детей. Она обращалась с этой проблемой к властям города, пока еще был жив мальчик. У Федермессер есть опасения относительно еще нескольких сирот из интерната.

Новое обращение она адресовала спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минтруда Антону Котякову и его первому заместителю Ольге Баталиной, главе Минздрава Михаилу Мурашко, уполномоченным по правам человека Татьяне Москальковой и по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а также председателю Комитета по социальной политике Петербурга Елене Фидриковой.

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Следственный комитетСовет ФедерацииМинтруд России
люди
Валентина МатвиенкоТатьяна ГоликоваТатьяна МоскальковаНюта ФедермессерАнтон КотяковОльга БаталинаМихаил Мурашко
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