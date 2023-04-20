СК подтвердил гибель 6 детей в петербургском интернате. Заведено уголовное дело

Пару дней назад о смертях детей в петербургском интернате сообщила правозащитница и учредительница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. По ее словам, подопечные скончались из‑за недостаточного ухода — в ПНИ не хватает сотрудников, а руководство интерната знает о проблеме больше года. После госпитализации одного из мальчиков в Александровскую больницу директор интерната Иван Веревкин обещал, что такое больше не повторится, но подопечный умер 17 апреля.