Елену Милашину выписали из больницы

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова выписали из больницы. Первым об этом сообщил Алексей Венедиктов*, позже она сама подтвердила эту информацию на своей странице в фейсбуке**.
«Дорогие коллеги, меня действительно выписали. Правда, еще в понедельник, вместе с [адвокатом] Сашей Немовым», — начинается ее пост.
«Я вчера встала на учет у врачей, и мне стало немного плохо у невролога. Видимо, это связано с черепно-мозговой травмой и тем, что надо все-таки снизить активность. Я не буду отвечать на запросы об интервью и комментариях хотя бы пару дней, мне нужно отлежаться», — рассказывает журналистка о своем самочувствии.
«В пятницу ожидается первое следственное действие с моим участием, следователь из Чечни приедет в Москву. После этого, если у вас сохранится интерес к теме, я прокомментирую ситуацию», — обещает Милашина.
«Сейчас, кроме того, что меня выписали и я (если буду слушаться врачей), конечно же, поправлюсь, мне сказать, кроме того, что уже сказано, нечего. Спасибо вам и всем-всем, кто волновался и поддержал нас с Сашей!», — заканчивается ее сообщение.
Елена Милашина и Александр Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. После избиения они были госпитализированы. СМИ сообщали, что злоумышленники сломали Милашиной несколько пальцев рук, но сама она этого не подтвердила.
Власти Чечни назвали атаку на Милашину и Немова экстраординарным случаем и провокацией. Глава республики Рамзан Кадыров пообещал разобраться и дал поручение установить личности нападавших.
* Алексей Венедиктов признан иностранным агентом.
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