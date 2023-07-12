Елену Милашину выписали из больницы

«Сейчас, кроме того, что меня выписали и я (если буду слушаться врачей), конечно же, поправлюсь, мне сказать, кроме того, что уже сказано, нечего. Спасибо вам и всем-всем, кто волновался и поддержал нас с Сашей!», — заканчивается ее сообщение.