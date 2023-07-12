От «идеальный кастинг» до «крайне неудачно»: как зрители встречают Тимоте Шаламе в роли Вилли Вонки

15 декабря этого года должен выйти новый фильм про Вилли Вонку — молодого шоколатье, который разрабатывает рецепты и встречает помощников умпа-лумпов. Сюжет киномюзикла развернется до событий книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Режиссер «Вилли Вонки» — Пол Кинг, постановщик семейных комедий про медвежонка Паддингтона, продюсер — Дэвид Хейман, который работал над всей серией фильмов про Гарри Поттера.
На главную роль в картине претендовали Райан Гослинг, Дональд Гловер и Эзра Миллер, но в итоге Вилли Вонку сыграет Тимоте Шаламе. В сети уже появился трейлер фэнтезийного мюзикла, и зрители обсуждают звезду «Дюны» в новом амплуа.
«Тимоте в роли Вонки — буквально определение идеального кастинга»
«Когда впервые взглянул на Тимоте Шаламе в роли Вилли Вонки»
«Причудливый фэнтезийный фильм о шоколаде снят так, что он выглядит как драма о Второй мировой войне. Безусловно, интересный эстетический выбор»
«Можно не трогать старые фильмы, пожалуйста?»
«Этот был более культовым»
«Та же энергия»
«Выглядит странно. Кажется, из этого получился бы уверенный мюзикл, но Тимоте чувствует себя ужасно неудачно. Я не просто не верю в него в роли Вонки»
Мнения зрителей, посмотревших тизер, разошлись: пока одни считают, что создатели фильма провели идеальный кастинг, другие утверждают, что Шаламе «чувствует себя ужасно неудачно» в этой роли. На экраны выходило уже два фильма про Вилли Вонку: с Джином Уайлдером в 1971 году и Джонни Деппом в 2005-м, и франко-американского актера неизбежно с ними сравнивают — не всегда в пользу последнего.
Кроме того, русскоязычные пользователи посмеиваются над афишей грядущего фильма, а точнее, предметом шуток стал шрифт, из‑за которого слово Wonka выглядит как «жопка».