От «идеальный кастинг» до «крайне неудачно»: как зрители встречают Тимоте Шаламе в роли Вилли Вонки

Мнения зрителей, посмотревших тизер, разошлись: пока одни считают, что создатели фильма провели идеальный кастинг, другие утверждают, что Шаламе «чувствует себя ужасно неудачно» в этой роли. На экраны выходило уже два фильма про Вилли Вонку: с Джином Уайлдером в 1971 году и Джонни Деппом в 2005-м, и франко-американского актера неизбежно с ними сравнивают — не всегда в пользу последнего.