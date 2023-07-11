Тимоте Шаламе в дебютном трейлере «Вонки»

Вышел дебютный трейлер «Вонки». Мировая премьера фильма намечена на 15 декабря 2023 года.
В ролике показывается становление Вилли Вонки в качестве знаменитого шоколатье. Он полон амбиций и неустанно работает, чтобы пробиться в закрытую индустрию. Его путь обещает быть красочным и веселым.
Помимо Тимоте Шаламе в ролике появился Хью Грант в роли Умпа-лумпа, а также были замечены Салли Хокинс («Форма воды»), Роуэн Аткинсон («Мистер Бин») и Джим Картер («Последний день Помпеи»).
Картина расскажет историю молодого кондитера перед тем, как он стал известным в мире шоколада. Сюжет развернется до событий книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».
Новость дополняется.
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