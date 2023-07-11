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«Будто 4-й сезон снят 20 лет спустя»: в сети обсуждают, как повзрослел Отис из «Полового воспитания»

Анна Красюк
Сегодня в 16:01

На ютуб-канале Netflix появился трейлер четвертого сезона «Полового воспитания» — он станет финальным. Новые серии шоу начнут выходить 21 сентября, в главных ролях останутся прежние актеры: Эйса Баттерфилд, Эмма Маки, Шути Гатва и Джиллиан Андерсон. По сюжету Отис и Эрик поступают в Кавендишский колледж, Мейв исполняет свою мечту и переезжает учиться в США, Эйми впервые остается без отношений и без лучшей подруги рядом, зато начинает увлекаться искусством. И пока одни радуются «возвращению лучшей пары», увидев в трейлере Отиса и Руби в одной постели, другие все еще надеются, что сын Джин Милберн будет встречаться с Мейв.

«Так Отис выглядел в первом сезоне „Полового воспитания“ и так он будет выглядеть в четвертом. Многие интернет-пользователи жалуются, что Netflix заставляет долго ждать продолжение сезона, а актеры ну… растут».

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«Отис в пятом сезоне „Полового воспитания“».

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«Фото из 4-го сезона выглядит так, будто продолжение снималось 20 лет спустя».

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Фанаты сериала сравнивают, как изменился Эйса Баттерфилд, исполняющий роль Отиса, по сравнению с первым сезоном. Судя по скринам из трейлеров, он очевидно возмужал: «Многие интернет-пользователи жалуются, что Netflix заставляет долго ждать продолжение сезона, а актеры ну… растут», — говорится в твите, который набрал более 78 тыс. отметок «Нравится». Комментаторы спорят с тем, что создатели сериала затянули с выходом сезона — «Половое воспитание» начало выходить в 2019 году, и за четыре года отсняли четыре полных сезона. При этом ожидание финала, по словам зрителей, ощущается «как целая вечность». «Фото из четвертого сезона выглядит так, будто продолжение снималось 20 лет спустя», — считают в твиттере, и шутят, что если бы у шоу был пятый сезон, в нем Отис выглядел бы уже как дедушка.

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