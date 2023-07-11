«Будто 4-й сезон снят 20 лет спустя»: в сети обсуждают, как повзрослел Отис из «Полового воспитания»

Фанаты сериала сравнивают, как изменился Эйса Баттерфилд, исполняющий роль Отиса, по сравнению с первым сезоном. Судя по скринам из трейлеров, он очевидно возмужал: «Многие интернет-пользователи жалуются, что Netflix заставляет долго ждать продолжение сезона, а актеры ну… растут», — говорится в твите, который набрал более 78 тыс. отметок «Нравится». Комментаторы спорят с тем, что создатели сериала затянули с выходом сезона — «Половое воспитание» начало выходить в 2019 году, и за четыре года отсняли четыре полных сезона. При этом ожидание финала, по словам зрителей, ощущается «как целая вечность». «Фото из четвертого сезона выглядит так, будто продолжение снималось 20 лет спустя», — считают в твиттере, и шутят, что если бы у шоу был пятый сезон, в нем Отис выглядел бы уже как дедушка.