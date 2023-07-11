Первый канал: встреча Путина с Пригожиным «говорит о его решении разобраться в ситуации лично»

Первый канал и «Россия 1» объяснили встречу Путина и Пригожина решением президента лично разобраться в ситуации. Такое объяснение прозвучало в вечерних выпусках новостей.
«Встреча с командирами ЧВК очевидно говорит о решении президента не перекладывать ответственность на подчиненных и разобраться в ситуации лично. Именно так Путин и поступает всегда», — говорит в репортаже корреспондент Первого канала Константин Панюшкин на 8-й минуте выпуска.
«Всю информацию о ситуации в зоне спецоперации президент получает без посредников от непосредственных участников и свидетелей, солдат, офицеров, местных гражданских администраций и военкоров», — закончил он сегмент.
«Встреча подтвердила последовательную позицию государства, его готовность взаимодействовать со всеми, для кого верность родине — фундаментальная ценность. Кроме того, разговор показал стремление президента видеть как можно более объективную картину событий, получая информацию из первых рук. Именно такая политика помогла российскому руководству справиться с мятежом, продемонстрировав не только силу, но и глубокое понимание событий и обстоятельств», — сообщил ведущий «России 1» Эрнест Мацкявичюс на 27-й минуте программы.
О том, что встреча Путина с Пригожиным и еще 35 командирами подразделений ЧВК «Вагнер» состоялась 29 июня, спустя 5 дней после мятежа, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Во время общения «президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня». Путин предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства, а вагнеровцы сказали, что «готовы дальше сражаться за Родину», добавил Песков.
Вечером 26 июня Путин выступил с обращением к россиянам. «Марш справедливости» Путин назвал «сложнейшим испытанием для нашей родины». Затем он предложил участникам ЧВК «Вагнер» присоединиться к военнослужащим армии России и подписать контракт с Минобороны. Также Путин предложил бойцам «Вагнера» вернуться к близким.