Первый канал: встреча Путина с Пригожиным «говорит о его решении разобраться в ситуации лично»

«Встреча подтвердила последовательную позицию государства, его готовность взаимодействовать со всеми, для кого верность родине — фундаментальная ценность. Кроме того, разговор показал стремление президента видеть как можно более объективную картину событий, получая информацию из первых рук. Именно такая политика помогла российскому руководству справиться с мятежом, продемонстрировав не только силу, но и глубокое понимание событий и обстоятельств», — сообщил ведущий «России 1» Эрнест Мацкявичюс на 27-й минуте программы.