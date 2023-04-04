Дуа Липа появится в фильме Греты Гервиг «Барби»

Певица Дуа Липа снялась в фильме Греты Гервиг «Барби». Об этом стало известно после публикации постеров с героями будущей картины в твиттер-аккаунте Barbie Movie.
На одном из постеров оказалась изображена Дуа Липа в образе куклы с длинными ярко-голубыми волосами, макияжем в тон и жемчужными украшениями. «Эта Барби-русалка», — указано на постере.
Серия плакатов представила и других персонажей ленты. Она подтвердила догадку кинолюбителей о том, что в роли культовой куклы бренда Mattel в фильме появятся сразу несколько актрис.
Барби-президентом станет Исса Рей, Барби-дипломатом — Никола Кохлан, Барби-журналисткой — Риту Арья, Барби-писательницей — Александра Шипп, Барби-юристом — Шэрон Руни, Барби-судьей — Ана Крус Кайне, Барби-физиком — Эмма Маки, Барби-доктором — Хари Неф.
Также в роли Барби предстанут Марго Робби и Кейт МакКиннон. Их спутниками Кенами окажутся Лю Сыму, Райан Гослинг, Шути Гатва, Скотт Эванс, Кингсли Бен-Адир. А вот остальные актеры представят, судя по всему, людей, а не кукол.
В актерский состав ленты войдут Майкл Сера, Ариана Гринблатт, Америка Феррера, Джейми Деметриу, Коннор Суинделлс, Уилл Феррелл, Эмералд Феннелл. Хелен Миррен выступит рассказчиком.
Для Дуа Липы роль Барби-русалочки станет одной из первых в карьере. Также певица намерена появиться в шпионском триллере «Aргайл», в котором примут участие Генри Кэвилл, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон и Брайс Даллас Ховард.
Сценарий «Барби» Гервиг написала в соавторстве с Ноем Баумбахом. Продюсерами ленты выступают Робби, Том Акерли, Робби Бреннер, Дэвид Хейман, Джози МакНамара и Инон Крейц. Разработкой проекта занимаются Warner Bros., LuckyChap Entertainment и Mattel Films.
Гослинг и Робби говорили, что сюжет картины окажется полной неожиданностью для зрителей. По словам Гослинга, у Кена в фильме будет тяжелая жизнь: «Нет ни денег, ни работы, ни машины». Другие подробности сюжета держатся в секрете.
Первый тизер фильма опубликовали в декабре 2022 года. До этого в сеть попадали фотографии со съемок. На них были Гослинг и Робби в кислотных костюмах — они породили волну мемов.