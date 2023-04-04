Дуа Липа появится в фильме Греты Гервиг «Барби»

Гослинг и Робби говорили, что сюжет картины окажется полной неожиданностью для зрителей. По словам Гослинга, у Кена в фильме будет тяжелая жизнь: «Нет ни денег, ни работы, ни машины». Другие подробности сюжета держатся в секрете.