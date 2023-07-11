Генсек НАТО: Эрдоган согласен на вступление Швеции в альянс

Кроме того, Швеция обязалась представить «дорожную карту» в качестве «основы своей продолжающейся борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, которая направлена на полное выполнение всех элементов Трехстороннего меморандума». Также Столтенберг подтвердил, что впервые в НАТО будет учреждена должность специального координатора по борьбе с терроризмом.