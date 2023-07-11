Генсек НАТО: Эрдоган согласен на вступление Швеции в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о согласии Реджепа Эрдогана на вступление Швеции в альянс. Об этом чиновник написал в своем твиттере.
«Рад сообщить, что после нашей встречи с президентом Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Ульфом Кристерссоном Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции к НАТО в парламент и обеспечить его ратификацию», — говорится в посте Столтенберга.
Как считает генсек организации, этот исторический шаг сделает всех союзников по НАТО сильнее и безопаснее.
Переговоры Столтенберга с турецким и шведским лидерами прошли в компании главы Евросовета Шарля Мишеля перед саммитом НАТО в Вильнюсе, отмечает РБК.
В пресс-релизе об итогах встречи на сайте НАТО сказано, что Швеция сделала часть договоренностей Трехстороннего меморандума 2022 года: внесла необходимые поправки в Конституцию, изменила свои законы, значительно расширила сотрудничество в борьбе с «Рабочей партией Курдистана» и возобновила экспорт оружия в Турцию.
Кроме того, Швеция обязалась представить «дорожную карту» в качестве «основы своей продолжающейся борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, которая направлена на полное выполнение всех элементов Трехстороннего меморандума». Также Столтенберг подтвердил, что впервые в НАТО будет учреждена должность специального координатора по борьбе с терроризмом.
К тому же, Швеция обязалась поддерживать усилия «по активизации процесса вступления Турции в Евросоюз, включая модернизацию Таможенного союза ЕС — Турция и либерализацию визового режима».
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Однако Турция выступила против, аргументировав тем, что эти страны выступают «гостевым домом для террористических организаций», подразумевая признанные Анкарой террористическими Рабочую партию Курдистана и движение «Хизмет».
В начале апреля Финляндия стала членом НАТО. Перед этим состоялась встреча турецкого и финляндского президентов.