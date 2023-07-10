Threads преодолела отметку в 100 млн пользователей менее чем за пять дней

В конкуренте Twitter — приложении Threads, запущенном Meta*, — зарегистрировались более 100 млн пользователей менее чем за пять дней. Как сообщает Би-би-си, Threads побило рекорд приложения ChatGPT от Open AI.
По словам Марка Цукерберга, он не мог поверить, что отметки в 100 млн пользователей получится достичь столь быстро.
Тем не менее Threads пока отстает от главного конкурента — Twitter, в котором, как считается, зарегистрированы 350 млн пользователей.
Threads показывает удивительный рост, несмотря на недоступность в континентальной Европе. Местные регуляторы пока проверяют, соответствует ли приложение законодательству ЕС о конфиденциальности данных.
Во многом популярность Threads объясняется его связью с популярным Instagram*, в котором зарегистрированы более миллиарда юзеров. Зарегистрироваться в новой соцсети можно через инстаграм-аккаунт, а удалить лишь один из них не получится — деактивируются оба. В справочном центре платформы уточняли, что Threads — часть Instagram, а не самостоятельная соцсеть.
Еще одна причина бурного роста — недовольство пользователей Twitter сбоями и неоднозначными нововведениями нового владельца соцсети Илона Макса. На этом фоне появился запрос на альтернативную платформу.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.