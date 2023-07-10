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Threads преодолела отметку в 100 млн пользователей менее чем за пять дней

Семён Гудошников
Сегодня в 19:24

В конкуренте Twitter — приложении Threads, запущенном Meta*, — зарегистрировались более 100 млн пользователей менее чем за пять дней. Как сообщает Би-би-си, Threads побило рекорд приложения ChatGPT от Open AI.

По словам Марка Цукерберга, он не мог поверить, что отметки в 100 млн пользователей получится достичь столь быстро.

Threads появилось в App Store и Google Play в прошлую среду. За первые семь часов после запуска новая соцсеть получила 10 млн регистраций, а к утру четверга цифра увеличилась до 30 млн. В России и США сервис занял первое место в топ-100 самых скачиваемых приложений на iOS.

Тем не менее Threads пока отстает от главного конкурента — Twitter, в котором, как считается, зарегистрированы 350 млн пользователей.

Threads показывает удивительный рост, несмотря на недоступность в континентальной Европе. Местные регуляторы пока проверяют, соответствует ли приложение законодательству ЕС о конфиденциальности данных.

Во многом популярность Threads объясняется его связью с популярным Instagram*, в котором зарегистрированы более миллиарда юзеров. Зарегистрироваться в новой соцсети можно через инстаграм-аккаунт, а удалить лишь один из них не получится — деактивируются оба. В справочном центре платформы уточняли, что Threads — часть Instagram, а не самостоятельная соцсеть.

Еще одна причина бурного роста — недовольство пользователей Twitter сбоями и неоднозначными нововведениями нового владельца соцсети Илона Макса. На этом фоне появился запрос на альтернативную платформу.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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