Threads преодолела отметку в 100 млн пользователей менее чем за пять дней

Во многом популярность Threads объясняется его связью с популярным Instagram*, в котором зарегистрированы более миллиарда юзеров. Зарегистрироваться в новой соцсети можно через инстаграм-аккаунт, а удалить лишь один из них не получится — деактивируются оба. В справочном центре платформы уточняли, что Threads — часть Instagram, а не самостоятельная соцсеть.