Фильм «Мастер и Маргарита» получил дату выхода и новый трейлер

О съемках новой экранизации романа Булгакова стало известно еще в 2021 году. Изначально картина должна была называться «Воланд», но позже ее переименовали в «Мастер и Маргарита». А премьера сперва должна была состояться 1 января 2023 года, но и этот момент подвергся корректировке.