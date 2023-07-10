Фильм «Мастер и Маргарита» получил дату выхода и новый трейлер

Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала трейлер фильма «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. В ролике показали чуть ли не всех главных героев экранизации, включая кота Бегемота и Воланда, а главное — московские Патриаршие пруды.
Вместе с тем студия впервые озвучила дату премьеры картины. Фильм выйдет на больших экранах 25 января 2024 года.
Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов («Битва за Севастополь»), Маргариты — Юлия Снигирь («Великая»), Воланда — Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»). Также в ролях: Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Марат Башаров и другие.
Режиссером выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»), он же вместе с Романом Кантором написал сценарий к фильму. Генеральные продюсеры — Рубен Дишдишян, Анатолий Акименко, Игорь Толстунов.
О съемках новой экранизации романа Булгакова стало известно еще в 2021 году. Изначально картина должна была называться «Воланд», но позже ее переименовали в «Мастер и Маргарита». А премьера сперва должна была состояться 1 января 2023 года, но и этот момент подвергся корректировке.