Власти Франции запретили пускать фейерверки в День взятия Бастилии, опасаясь беспорядков

Через пять дней после гибели Наэля его бабушка Надия призвала прекратить беспорядки. «Я хочу, чтобы это [беспорядки] прекратилось везде. Они [виновные в погромах] используют Наэля как предлог. Мы хотим, чтобы все успокоилось. Не разрушайте школы, не ломайте автобусы», — сказал она.