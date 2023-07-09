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Власти Франции запретили пускать фейерверки в День взятия Бастилии, опасаясь беспорядков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Правительство Франции запретило фейерверки за пределами разрешенных мест во время праздничных выходных, посвященных Дню взятия Бастилии 14 июля, сообщает The Guardian. Власти хотят предотвратить беспорядки.

Фейерверки, а также камни и бутылки активно использовались против полиции в течение шести дней ожесточенных беспорядков, вызванных гибелью 17-летнего Наэля Мерзука во время конфликта с полицейскими. «Местные чиновники, с которыми я встречалась, обеспокоены возможностью новых инцидентов во время национального праздника», — сказала премьер-министр республики Элизабет Борн.

Представитель правительства Оливье Веран заявил, что власти обеспечат мир и безопасность, и «не может быть и речи о том, что наши ежегодные празднества уступят место нескольким тысячам бунтовщиков в наших городах».

Протесты, которые позже превратились в беспорядки, начались после гибели 17-летнего Наэля, застреленного полицейским в Нантере. Прокуратура утверждает, что он проигнорировал требование полиции остановиться: подростка с двумя друзьями догнали, полицейский направил оружие на Наэля, машина поехала, и раздался выстрел.

Сотрудника полиции взяли под стражу. Французскую полицию обвинили в систематическом расизме: Наэль — потомок иммигрантов из Алжира.

В ночь на 2 июля власти Франции сообщили о 713 задержанных и 45 тыс. полицейских на улицах. Днем ранее в ночи задержали 1300 человек.

Через пять дней после гибели Наэля его бабушка Надия призвала прекратить беспорядки. «Я хочу, чтобы это [беспорядки] прекратилось везде. Они [виновные в погромах] используют Наэля как предлог. Мы хотим, чтобы все успокоилось. Не разрушайте школы, не ломайте автобусы», — сказал она.

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Элизабет Борн
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