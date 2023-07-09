Власти Франции запретили пускать фейерверки в День взятия Бастилии, опасаясь беспорядков

Правительство Франции запретило фейерверки за пределами разрешенных мест во время праздничных выходных, посвященных Дню взятия Бастилии 14 июля, сообщает The Guardian. Власти хотят предотвратить беспорядки.
Фейерверки, а также камни и бутылки активно использовались против полиции в течение шести дней ожесточенных беспорядков, вызванных гибелью 17-летнего Наэля Мерзука во время конфликта с полицейскими. «Местные чиновники, с которыми я встречалась, обеспокоены возможностью новых инцидентов во время национального праздника», — сказала премьер-министр республики Элизабет Борн.
Представитель правительства Оливье Веран заявил, что власти обеспечат мир и безопасность, и «не может быть и речи о том, что наши ежегодные празднества уступят место нескольким тысячам бунтовщиков в наших городах».
Протесты, которые позже превратились в беспорядки, начались после гибели 17-летнего Наэля, застреленного полицейским в Нантере. Прокуратура утверждает, что он проигнорировал требование полиции остановиться: подростка с двумя друзьями догнали, полицейский направил оружие на Наэля, машина поехала, и раздался выстрел.
Сотрудника полиции взяли под стражу. Французскую полицию обвинили в систематическом расизме: Наэль — потомок иммигрантов из Алжира.
Через пять дней после гибели Наэля его бабушка Надия призвала прекратить беспорядки. «Я хочу, чтобы это [беспорядки] прекратилось везде. Они [виновные в погромах] используют Наэля как предлог. Мы хотим, чтобы все успокоилось. Не разрушайте школы, не ломайте автобусы», — сказал она.