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В пятую ночь протестов во Франции задержали больше 700 человек

Максим Саблин
Сегодня в 09:09

Протесты во Франции продолжаются пятую ночь, власти сообщили о 713 задержанных и 45 тыс. полицейских на улицах, передает BFMTV

Министр внутренних дел назвал прошедший вечер более спокойным, чем предыдущие, пишет The New York Times. Местные СМИ сообщили о беспорядках, лутинге и столкновениях в Марселе, втором по величине городе Франции. Хотя число полицейских, развернутых по всей стране, не увеличилось, по словам чиновинка, большее количество было направлено для подавления протестов в Лионе, Гренобле и Марселе.

По данным агентства AFP, автомобиль протестующих врезался в дом мэра пригорода Парижа Л’Ай-ле-Роз, пострадали жена и ребенок чиновника. По словам мужчины, участники беспорядков протаранили дом на машине, после чего подожгли его.

В городе Гриньи к югу от Парижа загорелось жилое здание.

Напряженность оставалась высокой после субботних похорон 17-летнего Нахеля Мерзука. Подростка алжирского и марокканского происхождения смертельно ранили во вторник во время остановки «мерседеса» в Нантере.

За день до этого по стране полиция задержала 1300 человек, приводит данные полиции BFMTV. Всего число арестованных за эту неделю превысило 2800 человек, уточняет газета Express.

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