В пятую ночь протестов во Франции задержали больше 700 человек

Протесты во Франции продолжаются пятую ночь, власти сообщили о 713 задержанных и 45 тыс. полицейских на улицах, передает BFMTV
Министр внутренних дел назвал прошедший вечер более спокойным, чем предыдущие, пишет The New York Times. Местные СМИ сообщили о беспорядках, лутинге и столкновениях в Марселе, втором по величине городе Франции. Хотя число полицейских, развернутых по всей стране, не увеличилось, по словам чиновинка, большее количество было направлено для подавления протестов в Лионе, Гренобле и Марселе.
По данным агентства AFP, автомобиль протестующих врезался в дом мэра пригорода Парижа Л’Ай-ле-Роз, пострадали жена и ребенок чиновника. По словам мужчины, участники беспорядков протаранили дом на машине, после чего подожгли его.
Напряженность оставалась высокой после субботних похорон 17-летнего Нахеля Мерзука. Подростка алжирского и марокканского происхождения смертельно ранили во вторник во время остановки «мерседеса» в Нантере.