В пятую ночь протестов во Франции задержали больше 700 человек

Министр внутренних дел назвал прошедший вечер более спокойным, чем предыдущие, пишет The New York Times. Местные СМИ сообщили о беспорядках, лутинге и столкновениях в Марселе, втором по величине городе Франции. Хотя число полицейских, развернутых по всей стране, не увеличилось, по словам чиновинка, большее количество было направлено для подавления протестов в Лионе, Гренобле и Марселе.