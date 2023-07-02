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Бабушка убитого во Франции подростка попросила прекратить беспорядки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:34

Через пять дней после гибели 17-летнего Наэля М. его бабушка Надия призвала прекратить беспорядки в городах Франции, передает слова женщины BFM TV. Она злится на убившего ее внука полицейского, но не хочет впадать в обобщения.

«Я хочу, чтобы это [беспорядки] прекратилось везде. Они [виновные в погромах] используют Наэля как предлог. Мы хотим, чтобы все успокоилось. Не разрушайте школы, не ломайте автобусы», — сказал Надия.

Бабушка Наэля понадеялась, что виновный в смерти внука понесет справедливое наказание. Она добавила, что устала и что «все кончено», ее внука уже не вернуть.

Протесты, которые позже превратились в беспорядки, начались после гибели 17-летнего Наэля М., застреленного полицейским в Нантере. Прокуратура утверждает, что он проигнорировал требование полиции остановиться: подростка с двумя друзьями догнали, полицейский направил оружие на Наэля, машина поехала и раздался выстрел.

Сотрудника полиции взяли под стражу. Французскую полицию обвинили в систематическом расизме: Наэль — потомок иммигрантов из Алжира.

В ночь на 2 июля власти Франции сообщили о 713 задержанных и 45 тыс. полицейских на улицах. Днем ранее в ночи задержали 1300 человек.

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