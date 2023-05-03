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«Во мраке Арракиса скрыто множество тайн»: вышел первый трейлер «Дюны-2»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:24

Warner Bros. показала первый трейлер продолжения «Дюны» Дени Вильнева. В нем можно увидеть героев Флоренс Пью, Леи Сейду и Остина Батлера, а также как Пол Атрейдис объезжает гигантского песчаного червя.

«„Дюна-2“ расскажет о мифическом путешествии Пола Атрейдеса: о том, как он объединится с Чани и фременами и встанет на тропу войны с заговорщиками, уничтожившими его семью. Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он стремится предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он», — говорится в описании к ролику.

Мировой прокат картины начнется 3 ноября.

По мнению Ребекки Фергюсон, сыгравшей роль леди Джессики, вторая часть «Дюны» получилась лучше первой. «Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах я снималась», — поделилась актриса.

Фанатов вселенной «Дюны» ждет не только сиквел, но и сериал-приквел под названием «Сестричество», который разрабатывают HBO Max и Legendary Television.

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Дени ВильневРебекка Фергюсон
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