«Во мраке Арракиса скрыто множество тайн»: вышел первый трейлер «Дюны-2»

«„Дюна-2“ расскажет о мифическом путешествии Пола Атрейдеса: о том, как он объединится с Чани и фременами и встанет на тропу войны с заговорщиками, уничтожившими его семью. Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он стремится предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он», — говорится в описании к ролику.