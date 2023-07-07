Cardi B, Пи Джей Харви, Feduk feat Cream Soda и МС Сенечка: главные музыкальные релизы этой пятницы

Трек группы Cream Soda и рэпера Feduk длится практически шесть минут (но есть и ускоренная версия с таймингом 5.17). Релиз «Gorodische» музыканты запланировали еще давно, но на стримингах он никак не выходил — артисты несколько лет играли его на своих диджей-сетах, прежде чем опубликовать студийную версию.