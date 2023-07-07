Cardi B, Пи Джей Харви, Feduk feat Cream Soda и МС Сенечка: главные музыкальные релизы этой пятницы

Традиционно по пятницам музыканты выпускают альбомы и синглы, а «Афиша Daily» собирает самые интересные новинки. В этот раз слушаем релизы Cardi B, Mirèle, МС Сенечки и обновленные хиты Моргенштерна*.
PJ Harvey
«I Inside the Old Year Dying»
«I Inside the Old Year Dying» — это уже десятый альбом британской артистки Пи Джей Харви и ее музыкального коллектива. На пластинке Харви воссоздает поэтический мир из своей книги Orlam о взрослении девятилетней девочки, которая встречает духов.
Как и в поэме, тексты для альбома частично написаны на дорсетском диалекте. Кадр для обложки сделала фотограф Мишель Хеннинг.
FendiDa Rappa и Cardi B
«Point Me 2»
FendiDa Rappa пригласила на запись нового трека Cardi B, что уже можно считать неплохим достижением, учитывая количество поклонников (50,6 тыс. против 168 млн подписчиков в инстаграме**). «Point Me 2» — это дерзкий и слегка драматичный хип-хоп.
Сразу с треком и вышел клип. Получился классический для Cardi B экстравагантный, стильный и явно дорогой ролик.
Mirèle
«Выше»
Соосновательница распавшейся группы «Мы» Ева Гурари выпустила новый трек в рамках сольного проекта Mirèle. «Выше» — это нежная электроника с элементами хип-хопа на высоких тонах, посвященная влюбленности и сопровождающим ее возвышенным чувствам.
Трек получил интерактивную обложку (можно посмотреть в инстаграме** Mirèle). Одним из ее авторов стал Pech0ng, который работал и над заглавной картинкой нашего следующего пункта в подборке — фита Cream Soda и Feduk — «Gorodische».
Cream Soda и Feduk
«Gorodische»
Трек группы Cream Soda и рэпера Feduk длится практически шесть минут (но есть и ускоренная версия с таймингом 5.17). Релиз «Gorodische» музыканты запланировали еще давно, но на стримингах он никак не выходил — артисты несколько лет играли его на своих диджей-сетах, прежде чем опубликовать студийную версию.
На обложке — картина погибшего сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова (Dima Nova). А ранее упомянутый Pech0ng оживил изображение для соцсетей.
МС Сенечка
«Loop»
У МС Сенечки вышел третий студийный альбом «Loop» («Цикл», если переводить на русский язык). На фитах — Dequine, Томас Мраз и i61, всего — 13 хип-хоп-треков о вечном.
«Цикличность событий, ежедневная рутина и размышления о побеге из реальности как всегда на DIY битах!», — написал МС Сенечка в своих соцсетях, отметив, что попытался найти в бесконечном цикле из повторяющихся событий что‑то красивое.
Моргенштерн*
«Golden Hits, Vol.2»
Моргенштерн не спешит с новым треками, на «Golden Hits, Vol.2» он уже второй раз за две недели (после пластинки «Golden Hits») собрал свои «золотые хиты», но в ремикс-версиях. В их числе — «Aristocrat», «Pablo», «Show» и фит со Славой Мэрлоу «Быстро».
Kai Angel
«Angel May Cry»
Новый альбом Kai Angel (по крайней мере, большая его часть) был записан за два дня в дешевом отеле Парижа. Название релиза отсылает к игре «Devil May Cry», только вместо дьявола Kai Angel, судя по всему, подразумевает самого себя.
«В этом релизе артист улучшает старые наработки, экспериментирует с обработкой вокала и продолжает рассказывать историю отшельника в дорогих брендах. Совершенствуя наследие передовых трэп-артистов и вдохновляясь рейв-звуком, Kai Angel придумывает собственный язык на стыке культурных кодов», — рассказывают «Афише Daily» представители музыканта.
May Wave$
«Свобода как воздух»
Последний на сегодня альбом, и снова хип-хоп. Но от других рэперов May Wave$ отличился, как минимум, дистрибуцией свежей пластинки через новую соцсеть Threads.
На «Свобода как воздух» попало семь лиричных треков. В них артист рассуждает о счастье, свободе и совести на русском и вымышленном, но похожем на испанский, языках.
просто Лера и Dead Blonde
«Взрослые»
Неожиданная коллаборация от авторки лиричного хита «Лютики» (просто Лера) и создателей «Мальчика на девятке» в ретровейв-стиле (Dead Blonde). Получился грустный рассказ о взрослении, звучащий то под гитару, то под танцевальные биты.
Бикей Декада
«Где ты»
Российский бедрум-R’n’B-музыкант и электронщик Бикей Декада встретил пятницу макси-синглом «Где ты», записанным в двух форматах — классическом и гранж-ремиксе. Трек звучит в привычном меланхоличном стиле исполнителя.
Продюсером выступил сам Бикей Декада и Highself, который ранее работал с Joyner Lucas, Boulevard Depo, Big Baby Tape, Kizaru, Yanix, Flesh и другими именами отечественной (и не только) хип-хоп-сцены. «Где ты» войдет в будущий альбом артиста, который должен выйти этой осенью.
Алмо
«Сплин»
Обнинский исполнитель Алмо вернулся с R&B-треком «Сплин». И хотя в нем не очень много текста, сингл приятно совмещает гитару и синтезаторы в одном бите. Одновременно с композицией вышел нуарный клип, снятый в спальных районах Бангкока.
*Внесен Минюстом в реестр иноагентов.
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