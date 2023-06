Lil Uzi Vert, Olivia Rodrigo, Недры и коллаб Смоки Мо с Кридом: главные релизы пятницы

26-трековая пластинка филадельфийского рэпера со звездным составом на фитах: Ники Минаж, Трэвис Скотт, Don Toliver. Артист соединяет агрессивный рэп (трэп и рейдж) с не менее агрессивным роком, с чем в одном из треков ему помогают Bring Me The Horizon. Еще один любопытный эксперимент в эту сторону — кавер на System of a Down под названием «CS», наполненный вокалом с автотюном.