Lil Uzi Vert, Olivia Rodrigo, Недры и коллаб Смоки Мо с Кридом: главные релизы пятницы

В ночь на пятницу выходит множество музыкальных релизов, а мы отбираем самые интересные. В этой подборке Lil Uzi Vert и Моргенштерн* не сговариваясь экспериментируют с тяжелым роком, Оливия Родриго и Эмбер Бэйн (The Japanese House) по-разному переживают расставание с бывшими, Петар Мартич устраивает неожиданный коллаб с Boulevard Depo, а Смоки Мо — с Егором Кридом.
Lil Uzi Vert
«Pink Tape»
26-трековая пластинка филадельфийского рэпера со звездным составом на фитах: Ники Минаж, Трэвис Скотт, Don Toliver. Артист соединяет агрессивный рэп (трэп и рейдж) с не менее агрессивным роком, с чем в одном из треков ему помогают Bring Me The Horizon. Еще один любопытный эксперимент в эту сторону — кавер на System of a Down под названием «CS», наполненный вокалом с автотюном.
Если верить Lil Uzi Vert, для нового релиза он подготовил гораздо больше треков — 680, а затем попросил друзей выбрать самые удачные. В разговоре с журналистами он отметил, что был абсолютно трезв, когда писал материал, ведь бросил употреблять наркотики. Это, по словам артиста, позволило ему думать более ясно и записать осмысленные песни, а не просто бормотать в микрофон.
The Japanese House
«In The End It Always Does»
Как и предыдущие работы Эмбер Бэйн, «In The End It Always Does» — это продуманный синти-поп, который сосредотачивается в первую очередь на потере и горе (часть песен посвящена ее расставанию с партнером). Артистка говорит, что в новом альбоме тексты стали более прямолинейными, а при работе над ним она осознала, насколько сильно ей нравится играть на инструментах и быть частью группы.
Morgenshtern*
«Golden Hits»
Золотые хиты Моргенштерна в рок-аранжировке, которая отлично передает энергию бэнгеров. По словам представителей артиста, релиз подойдет для домашних слэмов и мошпитов.
Недры
«И грянул гром»
Начиная с легкого инди в первом треке, Недры переходит к агрессивному трэпу и заканчивает EP в спокойных, но мрачных тонах. Созвучие названия пластинки с рассказом Рэя Брэдбери не случайно. «Определенное пересечение смысла есть: наступило новое будущее и тут надо понять, каким человеком надо и каким нельзя быть в условиях будущего. Внутри меня самого грянул гром и разбудил меня, он меня переменил — это и есть смысл, который я хотел заложить», — сказал SRSLY исполнитель.
The Alchemist
«Flying High»
Ветеран хип-хопа, известный коллаборациями с андеграундными рэперами, представил EP, где засветились многие из его партнеров. На четырех треках пластинки задействованы Earl Sweatshirt, Билли Вудс, Болди Джеймс, Ларри Джун, MIKE, Джей Уорти, TF и Sideshow. Оставшиеся четыре трека по большей части инструментальные, но оттого не менее мастерски сделанные.
Два новых трека Абеля Тесфайе, которые прозвучат в финальной серии «Идола» от HBO, где он играет главную роль. Сперва артист хотел выпустить альбом саундтреков по окончании шоу, но затем решил публиковать синглы каждую пятницу, перед воскресной премьерой нового эпизода. На этой неделе музыкант поделился сольным «Like a God» и «False Idols», для работы над которым объединился с Lil Baby и Suzanna Son.
Charli XCX
«Speed Drive (From Barbie The Album)»
Еще один саундтрек к картине — «Speed Drive», записанный Charli XCX к готовящемуся фильму «Барби». Артистка воздает хвалу легендарной кукле (и заодно лучшей подруге, как следует из песни), отношения с которой у нее начались в раннем детстве. В четырехлетнем возрасте у Чарли был эпизод с барби, повлиявший и нее ее музыкальную карьеру. Будущая поп-звезда выиграла на конкурсе талантов, спев а капелла «Barbie Girl» от Aqua.
«прыгай киска», Boulevard Depo
«Насекомое»
Петар Мартич решил возродить свой первый проект «прыгай киска», с которого в 2013 году переключился на «Пасош». В отличие от панк-рока последней «прыгай киска» был, и судя по свежему синглу, остается хип-хоп-проектом. «Насекомое», которое начинается вставкой из фильма «Джеки Браун» Тарантино, Мартич записал с Boulevard Depo. Песня попадет на новый (первый за восемь лет) альбом возрожденной группы.
Сергей Жуков, Zivert
«Недостаточно»
Коллаб артистов разных стилей и поколений, как охарактеризовал его Сергей Жуков в своем телеграм-канале. Zivert отметила, что решила сделать фит с лидером «Руки вверх» еще в 2019 году, и предложила ему вместе доработать песню «Двусмысленно», но она ему «не зашла». Через некоторое время Жуков сам обратился к Zivert с предложением о сотрудничестве (на это его подтолкнула песня «Шарик»), однако история легла в долгий ящик. А сотрудничество случилось, когда оба «услышали» себя в одной и той же музыке.
Смоки Мо, Егор Крид
«Сладко»
Еще одна совместная работа двух непохожих артистов. Смоки Мо читает про свое огромное эго, унижая по пути «рэперов-однодневок», Крид рассказывает о больших деньгах, заработанных им непосильным трудом, но не приносящих счастья.
Пуэрториканский артист Tainy выпустил альбом «Data», но нас прежде всего интересует одна композиция с него. «Volver», спродюсированный Skrillex и Four Tet, сочетает ускоренные хаус-ритмы с латиноамериканским мумбатоном и реггитоном, а заканчивается ломаным брейкбитом. Более насыщенных трех минут у нас на сегодня для вас нет.
Пэрис Хилтон
«Hot one»
«Hot one» родилась из студийной сессии светской львицы с диджеем Алексом Чепменом. Это танцевальная и энергичная поп-песня — о вечеринке, куда Пэрис приходит в компании друзей: веселой Бритт, застенчивого Чада, подтянутой Бретт и Сейджа, который всегда навеселе. И, да, Хилтон работала в студии с Чепмпеном не просто так — она готовит новый альбом (второй за ее музыкальную карьеру).
Olivia Rodrigo
«Vampire»
«Кровопийца!» — так в припеве нового трека Оливия Родриго обзывает бывшего, токсичным отношениям с которым эта песня посвящена. Певица не скупится на личные выпады: «ты распродал меня на запчасти», «заставил выглядеть глупой», подверг «шести месяцам пыток». Динамически трек переходит с размеренной фортепьянной баллады к бодрому поп-гимну с живыми ударными. «Vampire» Родриго написала в соавторстве с продюсером Даниэлем Нигро, который работал над ее дебютным альбомом «Sour».
Blur
«St. Charles Square»
Второй сингл с грядущего альбома Blur, объявивших о реюнионе в прошлом ноябре. В «St. Charles Square» классический брит-поп Blur дополняется нотками гаражного рока и пост-панка. Пластинка «The Ballad of Darren», которая станет для коллектива первой с 2015 года, выйдет 14 июля. А пока легенды брит-попа активно подогревают публику живыми выступлениями и участием в фестивалях.
*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в список иностранных агентов.