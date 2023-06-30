Lil Uzi Vert, Olivia Rodrigo, Недры и коллаб Смоки Мо с Кридом: главные релизы пятницы

Коллаб артистов разных стилей и поколений, как охарактеризовал его Сергей Жуков в своем телеграм-канале. Zivert отметила, что решила сделать фит с лидером «Руки вверх» еще в 2019 году, и предложила ему вместе доработать песню «Двусмысленно», но она ему «не зашла». Через некоторое время Жуков сам обратился к Zivert с предложением о сотрудничестве (на это его подтолкнула песня «Шарик»), однако история легла в долгий ящик. А сотрудничество случилось, когда оба «услышали» себя в одной и той же музыке.